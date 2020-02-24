Meteoroloji uyardı; Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş ve Sivas çevresinde sağanak yağış görülebileceği uyarısında bulundu.Yapılan uyarıda vatandaşların tedbirli olması istendi. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan yapıldı.

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 24 Şubat pazartesi günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 seferi"

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.”

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM'un verilerine göre, güne rüzgârlı hava ile başlayan İstanbul'da, rüzgâr akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek ve yerel hafif yağışlar yaşanacak. Bu hafta boyunca Lodos yönlü rüzgârların etkili olması, sıcaklıkların tekrardan 11-15 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çarşamba öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetini arttırarak Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde (50-90km/s) eseceği, beraberinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un meteorolojik harita ve verilere göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 8 Mart'a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA YAĞIŞ UYARISI

Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İÇİN UYARI

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu 6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

DOĞU'DA 6 İLDE KAR YAĞIŞI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

VAN

Van, Hakkari ve Bitlis'te 56 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı. Önceki gün kapanan 53 yerleşim birimi yolundan 40'ını açan İl Özel İdaresi ekipleri, diğer yolların açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis'te etkili olan kardan dolayı 6 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını kaydetti. Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

MUŞ

Muş'ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Muş-Bitlis kara yolunda kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.