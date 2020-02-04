Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor!



İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 15 derecelere kadar yükselmesi, gün boyu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde (14-17 derece) seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre; Çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği hesaplanıyor.

İstanbul'da kar kalınlığı ortalama 5 cm bekleniyor

Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 6-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri olan 3-6 derece altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da daha önce şehrin yüksek ve kırsal kesimlerine yağan kar yağışının, bu defa şehir merkezinde de kürenecek kadar kar örtüsüne neden olacağı belirtiliyor.

Vatandaşların Perşembe-Pazartesi günleri arasında oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.



YARIN İÇİN LODOS UYARISI

Bir uyarı daha yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın sabah başlayacak kuvvetli lodosun gün boyu süreceği belirtildi. Lodos nedeniyle çatı uçmaları, direk devrilmeleri ve soba zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiği kaydedildi.