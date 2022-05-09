Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat...

9 – 15 Mayıs tarihleri için Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artacağı Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Güncel hava durumu tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Iğdır bölgesinde yer yer sağanak yağış beklentisi

Meteoroloji Iğdır 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın aralıklı yer yer sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği söylendi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bildirilirken, rüzgarın Kars, Iğdr ve Ağrı’da kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.