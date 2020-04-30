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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Balkanlardan yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Balkanlar üzerinden gelen yeni sağanak yağışlı ve serin havanın etkisi altına girdiğini açıkladı.

Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Balkanlardan yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Balkanlar üzerinden gelen yeni sağanak yağışlı ve serin havanın etkisi altına girdiğini açıkladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:42
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Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Balkanlardan yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusunun ardından yurdun en batısında bulunan Trakya Bölgesindeki Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde hava sıcaklığı bir anda düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yurdumuz bugün batı bölgelerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi. Bu sistem bugün (30.04.2020 Perşembe) ve yarın (01.05.2020 Cuma) yurdumuzun büyük bölümünde yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bu sistemin yağışlarının yurt genelinde görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların yurt genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi beklenen etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir” denildi.

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