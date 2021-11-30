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Meteoroloji'den 67 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülkede etkisini gösteren lodos bugün de devam edecek.

Güncel 30.11.2021, 09:37
Meteoroloji'den 67 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı!

Meteoroloji fırtınanın bugün de devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün de etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.

MGM'den 58 il için turuncu 9 il içinde sarı kodlu uyarı yapıldı. 

Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün (29.11.2021 Pazartesi) saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikdüzü'nde 130 km/sa, Arnavutköy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 km/sa, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'da 101km/sa, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur'un doğu ilçeleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Fırtına Bekleniyor!

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de Kuvvetli Fırtına Bekleniyor!

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz'de Salı günü akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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