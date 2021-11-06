Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve eski Fenerbahçeli milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.

"SAYIN CUMHRBAŞKANIMIZ İLE FUTBOL SOHBETİ"

Ziyareti sosyal medya hesaplarından duyuran 33 yaşındaki yıldız futbolcu, çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız R.T.E ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti" notunu düştü.

Özil'in yayınladığı fotoğraf kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, sosyal medyada da ilgi oldu.

KRİZE YOL AÇMIŞTI

Özil'in 2018'de Erdoğan çektirdiği fotoğraf Almanya ve Britanya'da tepki çekmiş, o dönem Arsenal'de forma giyen oyun kurucu fotoğrafın 'ülkenin en yüce makamına saygının gereği' olduğunu söylemişti.