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Pendik Belediye Başkanı Cin: "Kar olayından sonra maalesef Göçbeyli’de de yeni bir zafiyet ile karşı karşıyayız"
Mesut Öpengin: ”14 yaşın üzerindeki her vatandaş kolajen kullanmalı”
Kolajenin vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Kolajen, kemiklerin dayanıklılığını artırmaktan ağrıları azaltmaya, kan dolaşımından bağırsak sağlığına kadar faydası bulunuyor. Özellikle de cildin elastik yapısı koruyarak yaşlanma etkileri azaltmasıyla da öne çıkıyor. Son dönemde kolajen konusunda önemli yatırımlar gerçekleştiren Mesut Öpengin, Ekovitrin Ceo’su Şeref Özata’nın sorularını yanıtladı. 14 yaş üzeri her vatandaşın kolajen kullanması gerektiğini vurgulayan Mesut Öpengin, Kolajen ihtiyacını gidermek için balık kolajenini tavsiye ediyor.
Güncel 08.02.2022, 16:58