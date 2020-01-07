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Mesajınız var! Twist sevgililer gününü kutluyor

Bu mesajımız kalbinin sesini dinleyenlere! Sokağın özgür ruhu Twist, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tasarımlarıyla şimdi farklı olmayı sevenlerin kalbine inen kısa yolu keşfediyor.

Mesajınız var! Twist sevgililer gününü kutluyor

Bu mesajımız kalbinin sesini dinleyenlere! Sokağın özgür ruhu Twist, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tasarımlarıyla şimdi farklı olmayı sevenlerin kalbine inen kısa yolu keşfediyor.

07 Ocak 2020 Salı 16:36
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Mesajınız var! Twist sevgililer gününü kutluyor

Tarzıyla bir adım önde olmayı tercih edenler için renkli bir seçki oluşturan şehrin en cool parçaları, bu özel günün temasına adapte olan kırmızı ve pembelere bürünüyor. İlgi çekici aksesuar oyunlarıyla ilham veren TWIST, kusursuz hediye seçkisiyle sahneye çıkıyor. Stilinize kolaylıkla adapte olabilen trikolar ve high-rise jean’in asi yorumu havadar uyumu yakalıyor. Oyunu gece planından yana kullanan tek omuzlu bluzlarsa iddialı bir görünüm sergiliyor.

Soğuk havalara karşı gardını alan puffer mont ve kırmızı parka, aynı renk dünyasından mini elbise ile bu özel günü kutlamaya hazırlanıyor. Farklılıktan yana kartlarını kullanan ve punk akımından nasibini alan ekoseler, yıldız desenleriyle buluşarak ceket-pantolon takım oyununa yeni bir soluk getiriyor. Sevgililer Günü’ne özel kalp ve mesaj içeren çanta ve saç aksesuarları ise hediye arayışında ilgi alanına giriyor!

Sevgilisi olmayan Twister’lar içinse, slogan içerikli tasarımıyla ön plana çıkan triko ve t-shirt’ler verilmek istenen mesajı en doğru yere gönderiyor.

Tek ya da çift olmanız farketmez, sokağın özgür ruhu TWIST ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamaya TWIST mağazalarına veya online’a keşfe davetlisiniz!

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