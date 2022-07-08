Mesai Arkadaşlarının Kurban Bayramı’nı Kutlayan İmamoğlu: Sizlerden İsteğim; 16 Milyona Eşit Baktığınızı Hissetirmeniz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum çalışanlarıyla, Saraçhane’deki tarihi binanın dış avlusunda bayramlaştı. Mesai arkadaşlarının, ailelerinin ve sevdiklerinin Kurban Bayramlarını kutlayan İmamoğlu, “Uzun bir zaman diliminde, ne yazık ki Kovid gibi bir takım unsurlar canımızı çok sıktı. Tabiri caizse, evimizden dışarı çıkamadık. Bazen işimize bile gelemedik. Farklı şekilde işlerimizi sürdürdük. Ama şükürler olsun ki, bugünlerde daha rahatız. Ancak her şey geçmiş değil. Mutlaka ve mutlaka tüm çalışma arkadaşlarımın bu anlamda kendilerine dikkat etmelerini, kurallara yine de uymaya çalışmalarını ve Allah korusun ki bir sıkıntı yaşamamalarını diliyorum. Çünkü gerçekten sağlık temennisi, en güzel temenni. Sağlık olmazsa gerisi zaten olamıyor. Bu bağlamda bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten sağlık diliyorum” dedi.

“ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN HER KOŞULDA YANINDAYIZ”

Sağlığın yanında “bereket” temennisinde de bulunan bulanan İmamoğlu, “Tabii aynı zamanda bereket temennim de var. Bütün çalışma arkadaşlarımın ailelerinde, yuvalarında bereketli günler diliyorum. Çalışma arkadaşlarımın her koşulda yanında olma prensibiyle hareket ettiğimizi ve edeceğimizi bilmenizi isterim. Ekonomik zorluklar, birtakım koşullar, hepimizi bazı karar alma noktalarında sıkıntıya sokuyor. Çalışma arkadaşlarımızın yanında olma gayretindeyiz ama istediğimiz seviyede belki tam anlamıyla şu anda onu sağlayamadığımız arkadaşlarımız olabilir. Bugünün zor koşullarında, biz, İBB olarak büyük oranda bugünün ortamında, sizlere en iyi koşulları sağlama gayretinde olan, emekçimizin alın terinin hakkını verme gayretinde olan bir yönetim olduğumuzu lütfen biliniz” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİN 16 MİLYON İNSANINA EŞİT BAKIYORUM”

Barış, huzur ve mutluluğun önce ailede başladığına vurgu yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Yaşadığımız bu şehirde, birbirimizin yüzüne gülerek bakmak, selam vermek, insanlara iyi temenniyle, iyi duygularla yaklaşmak, komşunu ayırt etmemek… Nasıl yaşıyor? İnancı, yaşam biçimi, giyimi, kuşamı ayırt etmeden birbirine selam vermek, hal-hatır sormak, derdini paylaşmak… Bunlar çok güzel şeyler. Bunları yaparsak, yaşadığımız bu güzel şehrin huzuru için başka bir şeye ihtiyaç duymayız. Bunu sağlamamız lazım. Ben, bu şehrin 16 milyon insanına, Allah şahittir ki yürekten, eşit bakan, hiçbirisini birbirinden ayırmayan bir yürekle baktığımı biliyorum. Eksiğim olabilir ama kalbimin bu yönünü söylemekten asla çekinmem. Aynı şekilde isteğim ve dileğim; sizlerin de bu hissi, yaşadığınız sokakta, mahallede, apartmanda her ortamda hissettirmeniz. Çünkü, bu şehrin dinamik yapısı sizlersiniz. Örneğin ‘İBB’de çalışıyorum’ dediğinizde, mutlaka benimle ilgili bir şey sorarlar. Belki benimle ilgili ya da yaptığınız işle ilgili bir şikayetini dile getirirler. Ya da sizden çözüm isterler. Dolayısıyla sizin bu anlamdaki iyi temasınız, aynı şekilde çok büyük karşılık bulacaktır.”

“BİR ARADA YAPILAN DUANIN GÜCÜNE İNANIYORUM”

İstanbul için istedikleri temennileri, Türkiye için de dilediklerini belirten İmamoğlu, “Çünkü bayramda güzel duyguların, güzel enerjinin en üst seviyeye çıktığı ortamda, aynı dilekleri hissettiğimizde, inanıyorum ki bunun etkisi daha güçlü olacaktır. Ben, bir arada yapılan duanın gücüne, bir arada ortaya konan o iyi enerjinin gücüne yürekten inanıyorum. Tabii ki çocuklarımızın da bütün o güzel duyguları, istekleri karşılık bulsun istiyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize, evlerimizdeki evlatlarımıza güzel bir yaz dönemi geçirmelerini, bol enerjili, spor yapan, kitap okuyan, içinden geldiği gibi davranan, yeteneklerini gösteren ve onların asla özgürlüğünün kısıtlanmadığı bir yazı çocuklarınıza yaşatın. Kızlarımıza, oğullarımıza güzel bir gelecek diliyorum” dedi.

“DAYANIŞMA, YAŞAM KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI”

Kurban Bayramı’nın dayanışma kültürünü pekiştiren bir yönü olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz, bu aylarda, belki de şu an çok derin bir biçimde yaşadığımız ekonomik krizin, yoksulluğun var olduğu bu ortamda eğer dayanışmayı, paylaşmayı en üst seviyeye çıkarırsak, bunun sıkıntısını da en az yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu bağlamda nimeti, bereketi paylaştığımız bir dönem olsun Kurban Bayramımız. Zaten kardeşlik, dayanışma, birlik, beraberlik bizim inancımızın da yaşam kültürümüzün de çok önemli bir parçası. İnancımızın, bu güzel kültürümüzün bize öğrettiği o güzel ülkelerin maneviyatını hissederek hareket etmeliyiz. Bu zor dönemde, yoksulluğun belki de en fazla arttığı dönemde, bu dayanışma konusunda da birbirimize, elimizin, gücümüzün yettiği kadar dokunabilmeyi ihmal etmeyelim. Bu anlamda İBB olarak da sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını, bu zor durumda olan insanlarımızın, komşularımızın, hemşehrilerimizin yanında olma bilincini en üst seviyede tutuyoruz.”

BAYRAMDA ÇALIŞACAK MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

“İstanbullulara en iyi hizmeti vermek, adil ve eşit bir ortamı sunmak da yine sorumluluğumuzun önemli bir parçası” diyen İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu hemşehrim adına, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bayramda görev yapacak arkadaşlarım var. İnsanlarımızın sağlıklı, huzurlu, güven içinde bir kentte yaşadıklarını onlara hissettirmek adına, bu 9 günlük tatil döneminde görev yapacak arkadaşlarım var. Şimdiden onların emeklerine teşekkür ediyorum. Allah, onlardan razı olsun. Alın terlerine sağlık” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, k