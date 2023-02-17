Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'deprem bağışı' açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında depremzedeler için bağış yağmuru yaşandı. Programın moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz, Çağla Şikel ve Tümer Doğru üstlendi.

30 milyar liralık bağış gündem oldu

Yardım kampanyası programında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 30 milyar liralık bağışı sosyal medyada gündem oldu.

Bilanço kârından karşılanacak

TCMB kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre, bankanın depremzedelere yönelik 30 milyar TL'lik bağışı "bankanın 2022 bilançosu kârından karşılanacak". Böylece banka tahminen Nisan ayında Genel Kurul ile Hazine'ye aktaracağı 2022 kârının 30 milyar TL'sini depremzedelere tahsis etmiş oldu.

Kavcıoğlu konuştu

Konuyla ilgili bir açıklama da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kavcıoğlu, “Yardımı bankanın kârından yaptık. Merkez Bankası anonim şirkettir. Normal süreç işleseydi, diğer ortaklarımıza da kâr payı verecektik. Yıl sonu bilançomuz bağımsız denetimden geçiyor. Faaliyet raporumuzla her şey şeffaf bir şekilde gözüküyor. Kısacası paramızı da kârımızı da isteyen görebilir. Felaket boyutunu konuşmayıp Merkez Bankası’nın yaptığı yardımı tartışmak, sağlıklı bir bakış açısı değil" dedi.

Kavcıoğlu, "Felaket büyük, bu nedenle de yardımı oraya yapmayı uygun bulduk. Hukuken, ahlaken, insani duygular açısından yerinde bir yardımdır. Aldığımız kararın arkasındayız. Eğer bu parayı Hazine’ye aktarsaydık, Hazine başka bir alanda kullanabilirdi. Biz bu payı direkt olarak deprem bölgesine tahsis ettik" ifadelerini kullandı.