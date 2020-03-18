Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
86516
ALTIN
311.056
DOLAR
6.4611
STERLİN
7.7576
EURO
7.1086

Merkel: İdlib için Türkiye'ye 125 milyon Euro göndereceğiz

Merkel, video konferans sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 125 milyon euro gönderileceğini belirtti.

Merkel: İdlib için Türkiye'ye 125 milyon Euro göndereceğiz

Merkel, video konferans sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 125 milyon euro gönderileceğini belirtti.

18 Mart 2020 Çarşamba 09:57
14 Okunma
Merkel: İdlib için Türkiye'ye 125 milyon Euro göndereceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptıkları video konferanslı 4'lü zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Merkel, zirve sonrası görüşmesinin çok faydalı olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı, Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İDLİB İÇİN 125 MİLYON EURO GÖNDERİLECEK"

Erdoğan, Macron ve Johnson ile yaptıkları video konferansta Suriye'deki durumu ele aldıklarını belirten Merkel, ''Çok yararlı bir görüşme oldu. İdlib'deki insani duruma yardımı görüştük. Oraya 125 milyon ruro gönderiyoruz, bunun hemen oraya varması önemli.'' dedi.

Alman Şansölye, İdlib konusunda geçici bir ateşkes olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ''Türkiye Cumhurbaşkanı bize İdlib yakınlarındaki M4 arteri boyunca ortak devriyelerden bahsetti. Elbette Suriye'deki siyasi süreci daha geniş bir şekilde ilerletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz.'' diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
18 Mart Çanakkale Zaferi: 105 yıl önce Çanakkale'de ne oldu?
18 Mart Çanakkale Zaferi: 105 yıl önce Çanakkale'de ne oldu?
Çanakkale destanının pek bilinmeyen kahramanları...
Çanakkale destanının pek bilinmeyen kahramanları...

banner363

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim