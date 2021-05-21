banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor

Meral Akşener'e Rize'de soru soran Havva Sevgen kimdir?

Geçtiğimiz günlerde Rize'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Havva Sevgen isimli bir kadının "teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz" sözlerine tepki göstermişti. Sevgen'in gerçekte kim olduğunu İYİ Partili Lütfü Türkkan açıkladı.

Güncel 21.05.2021, 23:08 22.05.2021, 00:32
Meral Akşener'e Rize'de soru soran Havva Sevgen kimdir?

Geçtiğimiz günlerde Rize'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Havva Sevgen isimli bir kadının "teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz" sözlerine tepki göstermişti. Sevgen'in gerçekte kim olduğunu İYİ Partili Lütfü Türkkan açıkladı.

Türkkan "Bu hanımı o gün İkizdere’de gördüğünüz kıyafetle tanımamış olabilirsiniz. Bakın Havva Sevgen ablanız o." diyerek Sevgen'in gerçek görüntüsünü paylaştı.

Yorumlar (0)