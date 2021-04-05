Meral Akşener'le diyaloğu gündem olan vatandaş konuştu

Konya’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 1 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, genel olarak yaşanan ekonomik sıkıntılardan bahsettikten sonra sosyal medyada gündem olan Yüksel Temur, “Ekonomik sıkıntılardan bahsettim. İYİ Parti’yle bir bağlantım yok. Meral Akşener’i görünce gidip bunları konuştum. Ekonomik sıkıntı var, bunları söyledim” dedi.