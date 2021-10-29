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Meral Akşener'in 29 Ekim videosuna beğeni yağdı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından paylaştığı 29 ekim videosuyla beğeni topladı. Akşener paylaşımına "Biz, Cumhuriyetimizi sokaklardan, okullardan, insanlarımızın neşesinden tanırız… Cumhuriyetimizin 98. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklâl kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." notunu düştü.
Güncel 29.10.2021, 10:44 29.10.2021, 10:46
Mehmet acar 4 saat önce
Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyet bayramımız kutlu olsun yolunuz aydınlık olsun.
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