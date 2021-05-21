Meral Akşener'e rize'de soru soran Havva Sevgen kimdir?

Geçtiğimiz günlerde Rize'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Havva Sevgen isimli bir kadının "teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz" sözlerine tepki göstermişti. Sevgen'in gerçekte kim olduğunu İYİ Partili Lütfü Türkkan açıkladı.

Çocuklar Havva ablanızın parasını niye eksik verdiniz. https://t.co/qBTKLVIPOS pic.twitter.com/rBads8axld — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) May 21, 2021

Türkkan "Bu hanımı o gün İkizdere’de gördüğünüz kıyafetle tanımamış olabilirsiniz. Bakın Havva Sevgen ablanız o." diyerek Sevgen'in gerçek görüntüsünü paylaştı.