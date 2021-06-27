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Merak edilen kademeli normalleşmeyle ilgili genelge yayımlandı! İşte detaylar...

Güncel 27.06.2021, 19:46
Merak edilen kademeli normalleşmeyle ilgili genelge yayımlandı! İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgenin içerdiği maddeler şöyle;

İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre tüm işyerleri ve sinema salonları 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itibaren 10 güne düşürülecek.

 Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek.

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