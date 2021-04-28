Merak edenler için tekrar paylaşalım, işte A'dan Z'ye tam kapanma yasakları

RESTORAN, LOKANTALAR HİZMET VERECEK Mİ?

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleriyle online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.

FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT NASIL YAPILACAK?

Tam kapanma süresince şehirlerarası seyahat zorunlu haller dışında yasak. Yurt içi uçuş ve seyahatlerde izin belgesi zorunlu olacak, HES kodu sorulacak. Uçak hariç şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sini kabul edecek ve araçta yolcuların oturma şekli sosyal mesafenin sağlanması için 1 dolu-1 boş olacak.

DAHA ÖNCE BİLET ALANLAR NE YAPACAK?

Yeni dönemde bilet satışı seyahat izin belgesine bağlanırken, daha önce bilet alan kişiler seyahat edebilecek, yasak kapsamında olmayacak.

OTELLER KİMLERE HİZMET VEREBİLECEK?

Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf olacak. Kısıtlama döneminde otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek.

TURİSTLERE SOKAK SERBEST Mİ?

Geçici ve kısa süre için Türkiye'de bulunan turistler yasaktan muaf olacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statüye sahip yabancılar sokağa çıkma yasağına tabi olacak.

CENAZESİ OLANLAR SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlar yasaktan muaf olacak. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Şehir dışındaki birinci derece yakının cenazesine katılacak olanlar, e-devlet'ten veya ALO 199'u arayarak izin belgesi oluşturacak.

İZİN BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

İzin belgesi için e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru, ALO 199 veya valilik-kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na başvurulması gerekiyor.

MARKET, BAKKAL, MANAVLAR AÇIK MI?

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek.

İŞTE YASAKTAN MUAF OLANLAR

Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları. - Hastaneler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar. - Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.

- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar. - Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve çalışanları.

- Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanları.

- Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri - İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çıkanlar.

- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar. - Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

- Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar. - Otizm, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile veli veya vasileri.

- Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

- Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri.

- Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

- 10.00-16.00 arasında sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları - Nöbetçi noterler ile çalışanları.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.