“MEMLEKETİN GÜZEL İŞLERE İHTİYACI VAR, ÇILGIN İŞLERE DEĞİL”

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla başlayan Beylikdüzü 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları dopdolu etkinlik takvimiyle devam ediyor. Yaşam Vadisi 1.Etapta gerçekleşen etkinliklerin ikinci günü, Ümit Nar moderatörlüğünde gerçekleşen Gündüz Mezatı ile başladı. Her yıl oldukça yoğun ilgi gören ve bu yıl ki teması “Gelecek” olan Çardak Altı Sohbetleri’nde ise “Gelecek ve Sosyal Medya” konuşuldu. Saatler 21.30’u gösterdiğinde ise Beylikdüzü’nün genç yeteneklerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, 6 Mayıs Gençliğimiz Sahnesi’nde yerini alarak keyifli bir akşam yaşattı. Festival kapsamında düzenlenen Gece Mezatı ile kitapseverler kütüphanelerine yeni kitaplar eklerken ödüllü streetball, tavla ve masa tenisi turnuvalarıyla da tatlı bir rekabet yaşandı. Aynı zamanda etkinlik alanında kurulan Park ve Bahçeler Müdürlüğü standını ziyaret eden vatandaşlara; ata tohumları, fideler ve ağaçtan yapılan telefon tutacakları hediye edildi.

Fenomenler sosyal medyayı konuştu

Bu yıl da oldukça merakla beklenen Çardak Altı Sohbetleri, “Gelecek” temasıyla başladı. Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerin ilk gün konukları sosyal medya fenomenleri Kemal Ekşioğlu ve Kadir Doğrubakar oldu. Türkiye’de sosyal medya kullanımı, alternatif sosyal mecralar ve kullanıcı profilleri üzerine oldukça keyifli bir sohbet gerçekleşti. Sosyal medya kullanıcılarına tavsiyelerin de verildiği sohbette Doğrubakar, “Çağın gerekliliği olarak videolu içerik üretmek çok önemli. Videolu içerik üretmeden kitlelere ulaşmak çok mümkün olmuyor. Başarılı olmak için her mecranın ruhunu anlayabilmek ve ona göre içerik üretmek gerekiyor.” dedi. Ekşioğlu ise “Uzun bir yazının yanı sıra videolu, hap bilginin olduğu içerikler ile insanlar sizi izlemeden sadece dinleyerek bile anlatmak istediğiniz şeyleri anlayabiliyor. Düzenli ve kitleye uygun paylaşım yapılması da çok önemli.” ifadelerini kullandı.

“Beylikdüzü’nde güzel işler yapmaya devam edeceğiz”

Program sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Çardak Altı Sohbetleri çok kanıksandı ve herkesin bu etkinliği heyecanla beklediğini biliyorum. Sevgili Kadir ve Kemal’e bize verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum. Umarım sosyal medyanın hep güzel taraflarını konuşur ve kullanırız. Sosyal medyayı, gerçeklikten kopmadan bir duyuru aracı olarak kullanıyoruz. Memleketin küçük ama güzel işlere ihtiyacı var, çılgın işlere değil. Beylikdüzü’nde küçük, güzel işler yapmaya devam edeceğiz. 5 Eylül’e kadar çok güzel sohbetlerimiz olacak. Bütün komşularımızı bekliyoruz” diyerek konuşmacılara çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Gençler büyük beğeni topladı

İkinci akşamın kapanışını ise Beylikdüzü’nün genç yeteneklerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası yaptı. Şef Hakan Tepeli yönetiminde Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde yerini alan birbirinden yetenekli gençler, dinleyicileriyle buluştu. Konserin sonunda konuşma yapan Başkan Çalık, “Bu güzel ve yetenekli evlatları yetiştiren annelerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Sanatın ne kadar kuvvetli ve iyileştirici yönü olduğunu bilen bir insanım. İnanın siz sahnedeyken ben notalarınızın üstüne binip Beylikdüzü’nü dolaştım, yapacağımız projeleri hayal ettim. Muhteşemdiniz, her birinizin alınlarından öpüyorum. İnşallah gençlerimiz için hazırladığımız alanı en kısa sürede tamamlayarak orkestramızın notalarını ve provalarını hep birlikte dinleyeceğiz. Beylikdüzü’nü barışın ve sevginin başkenti haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Beylikdüzü nefes olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.