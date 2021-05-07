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Melih Gökçek'ten Twitter'da ilginç davet!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'da takipçilerinden talepte bulunarak, devlette ve belediyelerde 20 yıl öncesi ile bugünü kıyaslayan görseller paylaşmalarını istedi.

Güncel 07.05.2021, 14:11 07.05.2021, 14:22
Melih Gökçek'ten Twitter'da ilginç davet!

Melih Gökçek payaşımında "Herkesi devlette ve belediyelerde 20 yıl önceyle bugünü mukayese etmelerini ve tweetimin altında arşivlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı

Melih Gökçek'in bu palylaşımından sonra takipçiler Gökçek'i cevapsız bırakmadı. İşte paylaşımlardan bir kaçı:

 

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