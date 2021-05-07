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Melih Gökçek'ten Twitter'da ilginç davet!
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'da takipçilerinden talepte bulunarak, devlette ve belediyelerde 20 yıl öncesi ile bugünü kıyaslayan görseller paylaşmalarını istedi.
Güncel 07.05.2021, 14:11 07.05.2021, 14:22
Melih Gökçek payaşımında "Herkesi devlette ve belediyelerde 20 yıl önceyle bugünü mukayese etmelerini ve tweetimin altında arşivlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı
SEVGİLİ TWEET ALEMİ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 7, 2021
HERKESİ DEVLET’DE VE BELEDİYELER’DE 20 YIL ÖNCEYLE BUGÜNÜ AŞAĞIDAKİ #’LERİN BAŞLIĞI ALTINDA MUKAYESE ETMELERİNİ VE TWEETİMİN ALTINDA ARŞİVLEMEYE DAVET EDİYORUM.
İLK MUKAYESE BENDEN…#20yearchallenge ve#20yilonceTurkiye pic.twitter.com/Rb1p4e7rMH