Melih Gökçek'ten Twitter'da ilginç davet!

Melih Gökçek payaşımında "Herkesi devlette ve belediyelerde 20 yıl önceyle bugünü mukayese etmelerini ve tweetimin altında arşivlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı

SEVGİLİ TWEET ALEMİ…



HERKESİ DEVLET’DE VE BELEDİYELER’DE 20 YIL ÖNCEYLE BUGÜNÜ AŞAĞIDAKİ #’LERİN BAŞLIĞI ALTINDA MUKAYESE ETMELERİNİ VE TWEETİMİN ALTINDA ARŞİVLEMEYE DAVET EDİYORUM.

İLK MUKAYESE BENDEN…#20yearchallenge ve#20yilonceTurkiye pic.twitter.com/Rb1p4e7rMH