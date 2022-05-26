Melek Mosso konseri neden iptal edildi?

Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da düzenlenmesi planlanan konseri iptal edildi. Mosso'nun kentte konser düzenlemesine bazı kesimler tepki göstermiş hatta bunlardan biri olan Anadolu Gençlik Vakfı, "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mızda yeri yoktur" açıklamasını yapmıştı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in sosyal medya hesabından, "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" notuyla yapılan paylaşımında da Melek Mosso'nun olmaması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Melek Mosso 2019'da verdiği bir konserde "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun" ifadelerini kullanmasıyla gündeme gelmişti.