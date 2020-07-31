Mehmetçikten Suriyeli çocuklara bayram hediyesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda, "En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü" denildi.