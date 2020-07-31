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Mehmetçikten Suriyeli çocuklara bayram hediyesi
Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, bölge halkına yardımlarına devam ederken çocukları da unutmadı.
Güncel 31.07.2020, 16:53
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda, "En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü" denildi.
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