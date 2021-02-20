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Mehmetçikten gururlandıran bayrak değişimi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesinde görevli personelin gerçekleştirdiği bayrak değişiminin görüntülerini paylaştı.
Güncel 20.02.2021, 14:55
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesinde görevli personelin zorlu kış şartlarında gerçekleştirdiği bayrak değişiminin görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bayrak değişiminde" ifadeleri kullanıldı.