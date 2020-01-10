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Mehmet Turan'a veda ettik...

Dün (9 Ocak 2020) hayatını kaybeden görüntü yönetmeni ve gazeteci Mehmet Turan toprağa verildi. Sultangazi Merkez Camii'nden kaldırılan cenazeye çok sayıda insan katıldı.

Mehmet Turan'a veda ettik...

Dün (9 Ocak 2020) hayatını kaybeden görüntü yönetmeni ve gazeteci Mehmet Turan toprağa verildi. Sultangazi Merkez Camii'nden kaldırılan cenazeye çok sayıda insan katıldı.

10 Ocak 2020 Cuma 16:15
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Mehmet Turan'a veda ettik...

Televizyon dünyasının emektar kameramanlarından, görüntü yönetmeni kalp krizi sonucu kaldırıldığı Küçükköy Başarı Hastanesi'nde hayata veda etti. Yoğun bakımda 2 gün yaşam mücadelesi veren Turan, 9 Ocak günü akşam saatlerinde vefat etti. 

Turan, Sultangazi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Sultangazi Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Uzun yıllar İhlas Haber Ajansı'nda kameramanlık yapan Mehmet Turan daha sonra çeşitli televizyon kanallarında görev yaptıktan sonra UHA Uluslararası Yeni haber Ajansı A.Ş.'nin TRT Haber ve TRT Avaz'da yaptığı "Değişim ve Ay-Yıldız'ın İzinde" programlarının da kameramanlığını ve görüntü yönetmenliğini yapmıştı. 2018 yılında sürekli basın kartı almaya hak kazanan Mehmet Turan aynı yıl bir by-pass ameliyatı geçirmişti.

1 Ocak 1966 Rize Fındıklı doğumlu Turan, evli ve iki kız çocuk babasıydı.

Ekovitrin ailesi olarak gazeteci arkadaşımız Mehmet Turan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Gazeteci Mehmet Turan vefat etti
Gazeteci Mehmet Turan vefat etti
Son Güncelleme: 10.01.2020 20:09
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