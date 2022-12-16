Mehmet Şimşek, Silivri'deki doğalgaz tesisi açılışına katıldı

Avrupa'nın en büyük yer altı doğal gaz depolama tesisi Silivri'de kapasite artışıyla açıldı. Dev tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışa Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karşıladı. Eski bakan Şimşek töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti.Türkiye'nin enerji merkezi olması yolunda bir adım daha atıldı.

Mehmet Şimşek, töreni Erdoğan ile takip etti

Mehmet şimşek, Gaziantep ve Batman'dan seçilerek Meclis'e girmiş, 2007-2018 yılları arasınsa Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

Kulisler kaynadı

Şimşek ile Erdoğan'ın tören boyunca sıcak görüntüler vermesi seçimlere doğru siyaset kulislerini hareketlendirdi. 'Ekonominin yeni patronu Şimşek mi oluyor?' soruları soruldu.

Bir dönem Babacan'ın partisine katılacağı söylenmişti

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra yeni kabinede görev almayan Şimşek'in adı bir dönem adı AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın Deva Partisi ile anılıyordu.

Şimşek son olarak kasım ayında Mehmet Emin Ekmen'in oğlunun düğünde Babacan ile birlikte şahitlik yapmıştı.