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Mehmet Koçak: 'Almanya’da 4.7 milyon Müslüman korunmaya muhtaçtır'

Gazeteci Mehmet Koçak, Yeni Akit gazetesinde kaleme aldığı yazısında Avrupa'da, özellikle de Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadığı sorunları anlattı.

Güncel 16.01.2021, 14:11
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Mehmet Koçak: 'Almanya’da 4.7 milyon Müslüman korunmaya muhtaçtır'

Mehmet Koçak'ın yazısı şöyle:

Almanya’da Sol Parti’nin, ‘Ayrımcılığa Karşı Mücadele Yasası’na Müslümanların da eklenmesi yönünde verdiği kanun teklifinin Federal Meclis’te reddedilmesi F. Almanya’daki toplumsal barış adına olumsuz bir gelişmedir.

Çünkü Almanya anayasasının gereği yerine getirilmediği ve ülkede ikinci büyük din olan İslam dini resmen tanınmadığı için ülkede yaşayan Müslümanlar birçok haklardan mahrum bırakılmıştır.

Ayrıca Müslümanlar, tehdit altındadır ve geleceklerinden endişelidir. 

Leipzig Üniversitesi’nin 2020 yılında 10’uncusunu yaptığı, ülke genelinde otoriter ve aşırı sağcı dünya görüşünün kapsamını mercek altına alan araştırmasına göre, Almanların yabancı, ‘İslam ve Türk düşmanı’ dünya görüşüne sahip olanları oranının, hâlâ tehlikeli derecede yüksek olduğuna dikkat çeken tespiti bunun en bariz örneğidir.

Hazırlanan rapora göre; Almanların yüzde 16,5’i yabancı ve bu yabancılar içinde birici sırada yer alan Türk ve İslam düşmanı.

Zira Almanya’da yabancı düşmanlığının karşılığı; İslam ve İslamiyet’in mensupları olan Müslümanları temsil noktasında görülen Türklerdir. 

Bu durum; gerçekten çok üzücüdür ve bir hukuk devleti olan Almanya için ise utanç vericidir.

Sol Parti’nin din politikaları sözcüsü Christine Buchholz’in, Federal meclisteki konuşmasında Almanya’da Müslümanların baskı, horlanma ve saldırılara maruz kaldıklarına işaret ederek “Türk ya da Arap ismine sahip olanlar ev bulmakta, iş bulmakta sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu durum, özellikle de başörtülü kadınlar açısından geçerli. Ayrıca, güvenlik güçlerinin de dış görünüme göre yapılan kimlik kontrolleriyle Müslüman karşıtı önyargılara katkıda bulunmaktadır” diyerek bazı gerçeklere işaret etmiş olması takdire şayandır.

Fakat bu tespitler yaşanan olumsuzluklardan sadece birkaçıdır.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki; Almanya’da yaşayan ve her geçen gün artan baskı ve tehditlere muhatap kalan Türklerin çoğunluğunu oluşturduğu çeşitli milliyetlere mensup 4.7 milyon Müslüman, yasal güvenlik açısında hâlâ korunmaya muhtaçtır.

Almanya’da Sol Parti’nin, ‘Ayrımcılığa Karşı Mücadele Yasası’na Müslümanların da eklenmesi yönünde verdiği kanun teklifinin Federal Meclis’te reddedilmesi F. Almanya’daki toplumsal barış adına olumsuz bir gelişmedir.

Çünkü Almanya anayasasının gereği yerine getirilmediği ve ülkede ikinci büyük din olan İslam dini resmen tanınmadığı için ülkede yaşayan Müslümanlar birçok haklardan mahrum bırakılmıştır.

Ayrıca Müslümanlar, tehdit altındadır ve geleceklerinden endişelidir. 

Leipzig Üniversitesi’nin 2020 yılında 10’uncusunu yaptığı, ülke genelinde otoriter ve aşırı sağcı dünya görüşünün kapsamını mercek altına alan araştırmasına göre, Almanların yabancı, ‘İslam ve Türk düşmanı’ dünya görüşüne sahip olanları oranının, hâlâ tehlikeli derecede yüksek olduğuna dikkat çeken tespiti bunun en bariz örneğidir.

Hazırlanan rapora göre; Almanların yüzde 16,5’i yabancı ve bu yabancılar içinde birici sırada yer alan Türk ve İslam düşmanı.

Zira Almanya’da yabancı düşmanlığının karşılığı; İslam ve İslamiyet’in mensupları olan Müslümanları temsil noktasında görülen Türklerdir. 

Bu durum; gerçekten çok üzücüdür ve bir hukuk devleti olan Almanya için ise utanç vericidir.

Sol Parti’nin din politikaları sözcüsü Christine Buchholz’in, Federal meclisteki konuşmasında Almanya’da Müslümanların baskı, horlanma ve saldırılara maruz kaldıklarına işaret ederek “Türk ya da Arap ismine sahip olanlar ev bulmakta, iş bulmakta sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu durum, özellikle de başörtülü kadınlar açısından geçerli. Ayrıca, güvenlik güçlerinin de dış görünüme göre yapılan kimlik kontrolleriyle Müslüman karşıtı önyargılara katkıda bulunmaktadır” diyerek bazı gerçeklere işaret etmiş olması takdire şayandır.

Fakat bu tespitler yaşanan olumsuzluklardan sadece birkaçıdır.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki; Almanya’da yaşayan ve her geçen gün artan baskı ve tehditlere muhatap kalan Türklerin çoğunluğunu oluşturduğu çeşitli milliyetlere mensup 4.7 milyon Müslüman, yasal güvenlik açısında hâlâ korunmaya muhtaçtır.

Almanya’da Müslümanları temsil eden İslami kuruluşlar, camilere ve Müslümanlara yönelik artan saldırılar ve özelde Müslümanlara yönelik koruma önlemlerinin yetersizliğine dikkat çeken raporları Federal İçişleri Bakanlığına sunmuşlardır.

Ancak ne hazindir ki; bu yöndeki tüm uyarı ve çağrıları maalesef şimdiye kadar karşılık bulmadı.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek, artan ırkçı saldırılardan duydukları endişeyi dile getirerek polis tarafından yeterince korundukları hissine sahip olmadıklarını açıklaması devlet kurumlarına güven duyulmadığının bir ifadesidir.

Unutulmasın ki; Alman devleti ülkede yaşayan Müslümanların güvenliğinden sorumludur.

Bu olumsuz gidişat, siyasilerin ve devlet bürokrasisinin Müslümanlara yönelik nefrete karşı daha faal olması gerektiğini göstermektedir.

Eğer, bu kanun teklifi reddedilmemmiş olsaydı, Müslümanlar kendilerini daha güvende hissedecekler ve bir takım yeni haklar elde etmiş olacaklardı.

Almanya’da yaşayan 4.7 milyon Müslümanın güvenliği ve gelecek endişesi mutlaka dikkate alınmalı ve Almanya’daki toplumsal huzur ve güven içinde bir arada yaşama kültürüne katkı sağlama adına Müslümanları koruyan ve haklarına kavuşmalarını sağlayacak yeni bir yasa teklifi hazırlanmalı ve Federal Mecliste kabul edilmelidir. 

Aksi halde daha da üzücü ve olumsuz olayların yaşanmasına sebebiyet verilmiş olunur.

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