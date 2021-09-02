MEHMET ERDEM ŞARKILARINI BEYLİKDÜZÜ İÇİN SÖYLEDİ

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen Çardak Altı Sohbetleri bu kez siyasi parti ilçe başkanlarını ağırladı. Ev sahipliği ve moderatörlüğünü Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın üstlendiği söyleşide “Gelecek ve Yerel Siyaset” konuşuldu. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşen söyleşide tüm ilçe başkanları izleyicilere barış ve kardeşlik mesajları verdi. Beylikdüzü’nün dünü, bugünü ve geleceğinin de konuşulduğu, ilçedeki tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarının davet edildiği söyleşinin konuşmacıları arasında; CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Bülent Aydın, HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mehmet Alp, Bağımsız Türkiye Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Mehmet Aksoy, Saadet Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Ercan Sevim, Emek Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı İbrahim Durmaz ve Gelecek Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Nevzat Altıtok yer aldı.

Siyasi parti ilçe başkanları “Gelecek ve Yerel Siyaset” i konuştu

Bir kentin gelişimine ve değişimine yönelik çok fazla müdahale yapılabileceğine vurgu yapan Başkan Çalık, “İstiyorum ki bu kentin elli, altmış hatta yüz yıllık planlamasını yapalım. Burada huzurla yaşayalım ve bizden sonra gelen nesillere sorunlar bırakmayalım. Görev sürem boyunca bu kentin hizmetkârıyım. Bu anlayışla bu kente hizmet ediyoruz. İnanın şu oturduğumuz koltukların tamamı gelip geçici. Bulunduğumuz koltukların bir gücü var fakat o koltuğun büyüsüne kapılmamak lazım. O koltuklar bize ne ailemizin mirası ne de evlatlarımıza bırakacağımız bir mirastır. Dolayısıyla liyakatle bu kente hizmet etmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çalık’tan barış ve kardeşlik vurgusu

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşen program sonunda başkanlar, günün anlam ve önemine uygun olarak barış güvercinleri uçurdu. Söyleşiye katılan tüm ilçe başkanlarına katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkürlerini sunarak çiçek ve plaket takdim eden Başkan Çalık, “Siyasetçiler olarak evlatlarımız için daha özgün, daha ulaşılmaz ve hayallerini yaşayabilecekleri ortamlar sunmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu. Öte yandan Gelecek Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Nevzat Altıtok, Dünya Barış Günü dolayısıyla Başkan Çalık’a barışın sembolü olan zeytin fidanı hediye etti. Bu güzel fidanı Beylikdüzü’ne yakışır bir yerde yetiştireceklerini ifade eden Çalık, “Bu fidanı sevgi ile büyüteceğiz ve İstanbul’un en güzel yerine Yaşam Vadisi’ne dikeceğiz.” dedi.

Mehmet Erdem Beylikdüzü’nde unutulmaz bir gece yaşattı

Çardak Altında gerçekleşen söyleşinin ardından, konser öncesi alanı dolduran kalabalık Ersin Show eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Daha sonra seslendirdiği ‘Hakim Bey’, ‘Haydi Gel Gidelim’ gibi parçalarla müzikseverlerin beğenisini kazanan ünlü pop sanatçısı Mehmet Erdem, ‘6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde yerini aldı. Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden olan Erdem, en sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Binlerce Beylikdüzülü, gece boyunca seslendirilen şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti. Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte muhteşem şarkıları ve enerjisiyle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Erdem’e konser sonunda çiçek ve plaket takdimini gerçekleştirerek, “Bir buçuk yıldır sanatı ve sanatçıyı özlemle bekleyen bir kitlenin karşısındayız. Beylikdüzü sanatı ve sanatçıyı seven bir toplum. Tüm komşularım adına sizlere çok teşekkür ederim. Sanat her zaman hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.