Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!

Sabah gazetesinin yazarı Mehmet Barlas, bu kez de bazı milletvekillerinin sınır dışı edilmesini savundu.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, '1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla iş birliği yapan bazı Osmanlıların, 150'likler diye listelendiğini ve sınır dışı edildiğini' belirterek, "Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir?" dedi. Bazı vekillerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunan Barlas,"Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Dünkü yazısında “CHP’nin kapatılabileceğini ve seçime girmesinin yasaklanabileceğini” savunan Barlas, bugün ise bazı milletvekillerinin sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

"1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla iş birliği yapan bazı Osmanlıların, 150'likler diye listelendiğini ve sınır dışı edildiğini' belirten Barlas, "Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir? Kısacası, toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?" ifadelerini kullandı.

"Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar" iddiasında bulunan Barlas, "Türkiye'nin düşmanları ile dostları aynı anda sanki kucak kucağa yaşamaktalar. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir" dedi.

Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini de belirten Barlas, "Doğal olan, bu adamın partisinden ihraç edilmesi değil midir? Eğer vicdanı ve utanma duygusu varsa milletvekilliğinden de istifa eder" ifadelerini kullandı.

Barlas, yazısında şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak siyasette ve toplumsal hayatta rol alan isimlerin davranışlarını mutlaka değerlendirmeliyiz. Örneğin, Pensilvanya'da Amerikan himayesinde yaşayan Fetullah Gülen, Türkiye için ne düşünüyor? Aslında ne düşündüğüne değil ne yaptığına bakmak daha akılcıdır. Bu kişi Türkiye'nin istikrarına sürekli sabotaj yapıyor. CIA'dan aldığı destekle Türk yargısına, Türk ordusuna, Türk güvenlik güçlerine sürekli istikrarsızlık pompalıyor. Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu? Yani sonuçta bazılarımıza göre bu milletvekilini istifa ettirmek bir çıkar yol. Peki ya Fetullah Gülen'e ne yapacağız? Bu zat var olduğu sürece Türk yargısı, Türk polisi, Türk askeri rahat bırakılacak mı?"