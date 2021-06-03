Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a faiz eleştirisi!

Hükümete yakınlığıyla bilinin Sabah gazetesinin yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT'deki programda "Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasını eleştirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve faiz meselesini kaşıyanlar" başlıklı yazısında Barlas, "Özgür medya ortamının gereği olan eleştiriyi de eksik etmeyelim" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan nedense her konuşmasında ekonomiye değinirken yüksek faizi maliyetin ana unsuru olarak gösteriyor" diyen Barlas, "Oysa faiz, maliyet unsurlarından sadece bir tanesidir. Türkiye'deki yüksek faiz ise yüksek kur maliyetini asgaride tutmak için kullanılan bir araçtır da..." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN FAİZ AÇIKLAMASI

Erdoğan, TRT'de katıldığı programda faiz, enflasyon ile büyüme arasındaki bağlantı konusunda bir soru üzerine, "Ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar/TL 8,8122 ile tarihi seviyelere yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faizleri düşürmemiz şart" sözlerinin ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklama yapmış ve şunları söylemişti: "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz." (Kaynak:patronlardunyasi)