Mehmet Ağar, Yalıkavak Marina'dan istifa edecek mi?

Sedat Peker Youtube'dan yaptığı son açıklamalarda Mehmet Ağar'ın Yalıkavak'taki marinayı İş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek aldığını iddia etmişti. Mehmet Ağar da "Ben olmasam marinaya mafya çökecekti' karşılığını vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya pazartesi akşamı Habertürk TV canlı yayınında Mehmet Ağar'ın marina işi sorulunca şöyle dedi:

-"Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bu tip insanlar bir yerde bulunduğu zaman bunları bu meselenin üzerinden yormak kolaydır. Benim bir sigorta şirketim var. Benim hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam var. O yazıcının sigorta poliçesini kesmesi hoşuma gider. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum.

-MİT Müsteşar Yarımcılığı yapan insanların konuşmalarının devlet adabına aykırı olduğunu söylüyorum. Devlette bir dönem hizmet eden insanların organize suç örgütlerinde iş takibi yapmalarının yanlış olduğunu söylüyorum, ben de müsaade etmiyorum zaten, bu kadar basit. Hukuk bana ne diyorsa hukukun gereğini yerine getirmekle mükellefim.

MEHMET AĞAR MARİNA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, tehditle marinaya el koyduğu iddiasıyla ilgili şunları söylemişti:

-“Madem tehditle el koydumsa, bu kişinin tehdit davası açması gerekirdi. Madem tehdit, zorlama varmış niye dava açılmamış. Bu marinanın biz bir tarafında yokuz. Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. Devletin bütün kayıtlarında buradaki konumum bellidir. Yıllarca terörle mücadele etmiş, bütün terör örgütlerinin hedefinde olan, her adımı devlet tarafından bilinen, 24 saat korunan kişiyim. Bu kadar kör gözle bakan insanlarda mantık diye de bir şey yok.”

AĞAR SONRA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yalıkavak Marina için "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diyen Mehmet Ağar sözleri nedeniyle Emniyet teşkilatından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan özür diledi. Ağar, “Bütün eleştirilere hak veriyorum. Olayın kızgınlığından dil sürçmesi söz konusu. Benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımı incittiğimi düşünüyorum, kalbi özür diliyorum” dedi.

48 SAAT BU GECE DOLUYOR

Pazartesi akşamı Bakan Soylu, "Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum" demişti. Soylu'nun 48 saatlik sürssi bu akşam doluyor. Bakalım Ağar, Yalıkavak'taki marina yöneticiliğinden istifa edecek mi?