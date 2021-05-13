Mehmet Ağar özür diledi!

Mehmet Ağar devamında, "Özellikle Sayın içişleri Bakanı gerçekten çok takdirle kendisini takip ediyorum. Gerek terörle mücadelede gerek organize suçlarla mücadelede gerekse teşkilata verdiği güven dolayısıyla fevkalade başarılı görev sürecini devam ettiriyor. Allah da uzun yıllar devam ettirsin. Devlet her konuda terör, organize suçlar konusunda olsun her yerde vaziyete hakim. Mutlak şekilde adalet ve hukukun tesisi yönünde son derece gayretli. O bir kızgınlıkla herhalde ağzımızdan çıkan bir söz oldu. Ertesi gün gazetede çıktıktan sonra rahatsız oldum. Saygı Beyi de aradım. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Bir haber namusu, kalem namusu olan bir gazeteci. Bu konuyu da fevkalade uygun bir şekilde aktardı. Ama buradaki kusur benim. Dolayısıyla bütün meslektaşlarımdan özür diliyorum. Sayın Bakan'ın liderliğinde Emniyet Genel Müdürü'yle, en küçük polis memuruna kadar cansiperane bir mücadele sergiliyorlar. Bu emeği görmezden gelmek hele benim için asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla insan işte ne kadar tecrübeli de olsa sinirle hata yapıyor. Hatamı kabul ediyorum" diye konuştu.

Ağar, iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığı iddiasıyla olarak dün Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulunmuştu. Ağar Öztürk’e verdiği röportajda, “Ben alnı açık gezerim. Böyle olduğumu devlet de, millet de bilir. Benden, ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz. Ama son dönemlerde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK siteleri marina ve benimle ilgili yalan haberler üretiyor. Bunlar karşılık bulmuyordu. Şimdi farklı taktikler uygulanıyor. Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bugün Sedat Peker'in hakkındaki iddialarına karşın yaptığı açıklamada, Ağar'ın Yalıkavak Marina için kullandığı “Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" ifadesine tepki göstermiş; "İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Benim devletim Libya’ya ve Karabağ’a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil" demişti.

Ağar'dan Yalıkavak Marina'nın yönetimine ilişkin açıklama

Sözcü TV’den Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtlayan Ağar, yine marina konusundaki, "Bir devlet başkanı rica etti ben de bu görevi kabul ettim" açıklamasına ilişkin olarak da, "Öyle değil orada bir yanlış anlaşılma olmuş Saygı Bey'i tenzih ederim. Şimdi mesele şudur, Ben 25 sene olmuş devletten ayrılalı. 15 sene siyasette, bazı büyük holdingler yönetim kurulu üyelikleri hep teklif ettiler. hiç birini kabul etmedim etmem de. Ancak burada benim söylediğim şu, iki devlet başkanımız Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında kardeşliğe yakın bir ilişki var. Zaten merhum Aliyev'den bu yana iki millet iki devlet bir millet anlayışı var. Dolayısıyla son Karabağ olayı çıktığı gibi kardeşlik olağanüstü gelişti. Bunun öncesinde Türk-Azerbaycan kardeşliğini sarsmaz bir biçimde güçlendirecek şekilde Marina sahiplerinin ricası üzerine ben bu görevi kabul ettim. Türk özel sektöründe hiçbir görevi kabul etmedim. Bunu kabul etmemin sebebi, Türkiye ile Azerbaycan var olan kardeşliğinin pekişmesi amacıyla kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Mansimov'un sorgu kaydında yer alan ifadeleri üzerine de açıklamalarda bulunan Ağar, “Pensilvanya’ya Mansimovla birkaç kere gittik. Devletin bilgisi vardı” dedi.