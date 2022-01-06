Mega kent İstanbul'da trafik yok denecek kadar az! Peki ama neden?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı verilerine göre megakent İstanbul'da trafiğe kayıtlı 4 milyon 587 bin 836 araç var. Bu, Türkiye'deki 22 ilin toplum nüfusuna denk.

Ancak günün her saati yoğun trafik görülmesinin mümkün olduğu İstanbul'da son günerde tablo nispeten değişti. Yeni yılla birlikte haftanın ilk günü yoğunluk yüzde 54'te kalmıştı. Bu rahatlama sonraki günlerde de devam etti.



AKARYAKIT ZAMMI

Trafik yoğunluğunun azalmasında akla gelen ilk ihtimal akaryakıt zammı oluyor. İstanbullu sürücüler direksiyon başına geçmek için artık bir kez daha düşünüyor. Son 3 ayda benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar sürücüleri araç kullanmaktan uzaklaştırdığı gözlemleniyor.

ARTAN VAKALAR DA ETKİLİ

Trafik yoğunluğunu azaltan bir başka önemli sebep ise pandemide son zamanlarda artan vaka sayıları oluyor. Vaka sayılarının 55 binlerde olmasıyla birlikte birçok iş yeri evden çalışma modeline geçti. Yine bu durum İstanbul trafiğinin rahatlamasına önemli bir etki yaptı.

İşte an itibari ile İstanbul'daki trafik yoğnuluk haritası: