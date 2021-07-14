Medya’da 15 Temmuz ve Ömer Halisdemir duyarlılığı!

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili medya yansımalarını inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) araştırma sonucuna göre; darbe kalkışması ve buna karşı verilen direniş, 5. yılında da gündemden hiç düşmüyor!

Türk tarihinin son yıllarda yaşadığı en büyük olaylardan biri olan 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde, 251 vatandaşımız şehit düşerken, 2 bin 196 vatandaşımız da gazi oldu. Gerek asker gerekse halkın direniş ve mücadelesi ile darbe kalkışması engellenerek, darbecilere geçit verilmedi. Darbe yanlısı 8 binden fazla askeri personelin, 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74'ü tank 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi ve sonrasında verilen topyekûn direniş, Türkiye’nin demokratik yaşama bağlılığı anlamında siyasi tarihimizde kalıcı izler bıraktı.

Darbe girişiminin ardından birçok kurumda FETÖ ile iltisaklı memurlar açığa alınarak soruşturma geçirdi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre; yakın zamana kadar toplam 613 bine yakın kişi hakkında FETÖ’den işlem yapılırken, bunların 293 bine yakını gözaltına alındı, 97 bine yakın kişi ise tutuklandı. Firari sayısı ise 25 bini aşmış durumda. 2016’dan bu yana devam edegelen soruşturmalar sonucunda, kalkışmada yer alan ve kalkışmayı destekleyen isimlerin tespiti, tutuklanması ve ihraç edilmesi işlemleri de sürüyor.

Medya soruşturmalar ve davaları yakından takip ediyor!

Tüm dünyanın ayakta alkışladığı direniş mücadelesinde, direnişe katılan herkes gibi darbeci tuğgenerali vurarak kalkışmanın seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir de tüm medya mecralarında minnetle anılıyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, medyada konuya dair haberler sıklıkla yer bulmaya devam ediyor.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından 10 bini aşkın yayın üzerinden yapılan taramalara göre; son bir yılda 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Ömer Halisdemir konusu; basın, TV ve internet mecraları toplamında 204 bin 10 haberde yer buldu. Medya Takip Merkezi’nin sosyal medya takip servisi DigiLup verilerine göre ise; Sosyal medyada son bir ayda 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 158 bin 500, Ömer Halisdemir ile ilgili olarak da 3 bin 500 yorum ve paylaşım yapıldığı görüldü.

En fazla haber internet ve yazılı basında yer aldı!

Haberlerin mecra dağılımına bakıldığında ise internetin; hem 15 Temmuz Darbe Girişimi hem de kahraman Şehit Ömer Halisdemir konusunda daha fazla habere yer verdiği görülüyor. İnternet mecrasında 15 Temmuz ile ilgili 138 bin 277 haber yer alırken, Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili olarak da 21 bin 38 habere yer verildi. Her iki konuda da ikinci en çok haberin yer aldığı mecra olan yazılı basında ise 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne 24 bin 182 haberde değinilirken; Ömer Halisdemir ile ilgili olarak da 1.796 habere yer verildi. Listenin 3. sırasında yer alan televizyonda ise 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 18 bin 375, Ömer Halisdemir ile ilgili olarak da 342 haber yayınlandı.

Yazılı basında en çok haber yerel yayınlarda çıktı!

Konuya en çok yer verilen yazılı basın detayına bakıldığında ise; yerel yayınlar, her iki konuda 17 bin 119 habere imza atarak toplam 7 bin 604 haberin işlendiği ulusal yazılı basına göre daha fazla habere yer vermiş görünüyor.