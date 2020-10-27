Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosu ilk on gün ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, yarın açılacak Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu ile ilgili olarak İmamoğlu "28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün boyunca ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi: