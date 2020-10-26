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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açılıyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının planlandığı gibi 28 Ekim'de açılacağını, ilk 2 gün seferlerin ücretsiz olacağını duyurdu.
Güncel 26.10.2020, 09:15
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Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı’ndan bir günce önce 28 Ekim’de açılıyor.
Bu hattın günlük 400 bin yolcuya hizmet etmesi planlanıyor. İstanbul’un ikinci sürücüsüz metrosunda son hazırlıkların tamamlandığı, personellerin yerleştirildiği bildirildi.
TEST SÜRÜŞÜNÜ VATANDAŞ YAPTI
İBB, metro hattında test sürüşü görüntülerini de paylaştı. Test sürüşü İBB’nin davet ettiği vatandaşlarla yapıldı. Metroyu deneyen öğrenci Ahmet Emin Arslan, “Normalde 45 dakika süren bir yolu yaklaşık 10-12 dakikada geldik. Çok önemli bir süre” dedi.
2 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK
28 Ekim’de kullanıma açılacak metro hattının 2 gün boyunca ücretsiz olacağı açıklandı.
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