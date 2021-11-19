MEB'den 'afet çantası' paylaşımı: Acil durum çantasına ilk 72 saatte ihtiyaç duyulabilecek neler koyulmalı?
Afet ve acil durumlarda, “afet sonrası altın saatler” adı verilen ilk 72 saate hepimiz hazır olmalıyız. Bu sürede hayata tutunmamızı sağlayacak “afet ve acil durum çantası” hazır olmalı. Peki, bu çantada neler bulunmalı?
Ev halkımızın afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyabileceği temel maddelerin bir araya toplanmasıyla bir Afet ve Acil Durum Çantası oluşturmamız gerekmektedir. Oluşturacağımız çantanın afet anında kolay ulaşılabilir bir yerde ve taşınabilir boyutta olmasına özen göstermeliyiz.
Afet ve Acil Durum Çantası'nda Neler Olmalı?
- Yeterince su ve yiyecek maddesi
- Hijyen malzemeleri
- Koruyucu giysiler ve yağmurluk
- Battaniye veya uyku tulumu
- Kişisel ilkyardım çantası ve devamlı kullandığınız ilaçların yedekleri
- Çadır
- Çakı, düdük, kağıt ve kalem
- Pilli radyo, el feneri ve yedek piller
- Önemli evraklar
Afet ve Acil Durum Çantası'nı hazırlarken ailemizde özel durumu olan bireylerin ihtiyaçlarını da dikkate almalıyız ve çanta içeriğini bu duruma göre hazırlamalıyız.
Engelliler İçin
- Engelliliği ispatlayan belgeler
- Varsa engelli kimlik kartı
- Yedek protezler
- İlaçlar ve reçeteleri
Küçük çocuk veya bebekler için
- Bebek maması
- Biberon
- Emzik
- Çocuk bezi
- Oyuncak
Yaşlılar için
- Tıbbi belgeler
- Yedek protezler
- İlaçlar ve reçeteleri
Afet ve Acil Durum Çantamızı hazırlarken evcil hayvanlarımızın da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıyız.
Afet ve Acil Durum Çantası içerisine koyulacak; yiyecek, içecek, ilaçlar ve hijyenik malzemelerin son kullanma tarihlerine dikkat etmeliyiz. Giyecekleri seçerken mevsim özelliklerini dikkate almalıyız.
Afet ve Acil Durum Çantası içerisindeki tüm malzemeleri 6 ayda bir kontrol ederek yenilemeliyiz.
İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın afet ve acil durum çantası hakkındaki bilgilendirici grafik paylaşımı:
Kaynaklar: Türk Telekom Arama ve Kurtarma, AFAD, MEB