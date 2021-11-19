MEB'den 'afet çantası' paylaşımı: Acil durum çantasına ilk 72 saatte ihtiyaç duyulabilecek neler koyulmalı?

Ev halkımızın afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyabileceği temel maddelerin bir araya toplanmasıyla bir Afet ve Acil Durum Çantası oluşturmamız gerekmektedir. Oluşturacağımız çantanın afet anında kolay ulaşılabilir bir yerde ve taşınabilir boyutta olmasına özen göstermeliyiz.

Afet ve Acil Durum Çantası'nda Neler Olmalı?

Yeterince su ve yiyecek maddesi

Hijyen malzemeleri

Koruyucu giysiler ve yağmurluk

Battaniye veya uyku tulumu

Kişisel ilkyardım çantası ve devamlı kullandığınız ilaçların yedekleri

Çadır

Çakı, düdük, kağıt ve kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller

Önemli evraklar

Afet ve Acil Durum Çantası'nı hazırlarken ailemizde özel durumu olan bireylerin ihtiyaçlarını da dikkate almalıyız ve çanta içeriğini bu duruma göre hazırlamalıyız.

Engelliler İçin

Engelliliği ispatlayan belgeler

Varsa engelli kimlik kartı

Yedek protezler

İlaçlar ve reçeteleri

Küçük çocuk veya bebekler için

Bebek maması

Biberon

Emzik

Çocuk bezi

Oyuncak

Yaşlılar için

Tıbbi belgeler

Yedek protezler

İlaçlar ve reçeteleri

Afet ve Acil Durum Çantamızı hazırlarken evcil hayvanlarımızın da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıyız.

Afet ve Acil Durum Çantası içerisine koyulacak; yiyecek, içecek, ilaçlar ve hijyenik malzemelerin son kullanma tarihlerine dikkat etmeliyiz. Giyecekleri seçerken mevsim özelliklerini dikkate almalıyız.

Afet ve Acil Durum Çantası içerisindeki tüm malzemeleri 6 ayda bir kontrol ederek yenilemeliyiz.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın afet ve acil durum çantası hakkındaki bilgilendirici grafik paylaşımı:

Kaynaklar: Türk Telekom Arama ve Kurtarma, AFAD, MEB