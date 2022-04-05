Maxcare Güvenli Çiftlik Programı ile çiftliklerin verimliliği artacak

Global marka gücünü yerel pazarın dinamiklerine hakim olma yetisiyle birleştiren Trouw Nutrition Türkiye, Maxcare Güvenli Çiftlik Programı ile güvenli ve verimli çiftlikler geliştirilmesine destek olacak. Geniş ölçekli bir iyileştirme programı olan Maxcare Güvenli Çiftlik Programı’nı Afyonkarahisar’da düzenlediği bölgesel lansman toplantısında tanıtan şirket, ilk aşamada kanatlı hayvancılık sektöründe yumurtacı tavuklardan maksimum performans alınabilmesi için çiftliklere katkı sunacak. Lansmanın açış konuşmasını yapan Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Veteriner Hekim Öğüt Köse’nin ardından şirketin uzman teknik kadrosu program içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgileri Afyonkarahisarlı çiftlik sahipleri ile paylaştı.

Çiftlikleri düzenli olarak ziyaret edecek, verimli çiftlikler için öneriler sunacak

Maxcare Güvenli Çiftlik Programı kapsamında Trouw Nutrition Türkiye’nin uzman teknik kadrosunun belirlenen çiftlikleri belirli periyotlarla düzenli olarak ziyaret edeceğini belirten Öğüt Köse, “Bu ziyaretlerde uzmanlarımız ham maddeden nihai son ürüne kadar tüm çiftlik sistemini kontrol edecek. Daha sonra tüm bu çalışmaları raporlayarak daha güvenli ve verimli çiftlikler için önerilerin sunulduğu işletme kontrol programını hazırlayacak. Bir çiftlikte verimlilik için biyogüvenlikten iyi yönetimsel uygulamalara, yem ve su yönetiminden bağırsak sağlığının korunmasına, yapılacak desteklemelere kadar pek çok noktanın kontrol noktası olarak belirlenmesi ve gelişim sağlanması için bu kontrol noktalarının bir arada değerlendirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda da elde edilen gelişimin gözle görülür hale gelmesi için kayıtların tutulması ve ölçümlenebilir parametrelerin rakamlara dönüştürülmesi gerekiyor. Biz de programımız kapsamında tüm bu çalışmaları detaylı olarak ele alacağız. Trouw Nutrition Türkiye olarak hayvansal üretimin her aşamasını sağlıklı hale getirerek insanların sağlıklı ve güvenli besinlere ulaşmasına vesile oluyoruz. Türk hayvancılık sektörüne çözüm ortağı olmaya bugün olduğu gibi gelecekte de devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.