banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı
Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Maslak'ta gökdelenlere dev Türk bayrakları asıldı

Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.

Güncel 28.10.2020, 13:15
3
Maslak'ta gökdelenlere dev Türk bayrakları asıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Maslak'ta birçok gökdelen ve binalar dev Türk bayrakları ile donatıldı. Maslak'ta bulunan iş merkezlerine ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan drone ile görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un bir çok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
kapalı
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3