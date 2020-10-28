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Maslak'ta gökdelenlere dev Türk bayrakları asıldı
Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.
Güncel 28.10.2020, 13:15
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Maslak'ta birçok gökdelen ve binalar dev Türk bayrakları ile donatıldı. Maslak'ta bulunan iş merkezlerine ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan drone ile görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un bir çok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.
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