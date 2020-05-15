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MASKEYİ DOĞRU KULLANMAYANLAR MARKETLERE ALINMAYACAK

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak corona virüsü tedbirlerine ilişkin 13 rehber daha yayımladı. Bakkal, kasap ve manavlarda maskesiz ve maskesini düzgün takmamış müşterilerin içeri alınmaması istendi.

MASKEYİ DOĞRU KULLANMAYANLAR MARKETLERE ALINMAYACAK

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak corona virüsü tedbirlerine ilişkin 13 rehber daha yayımladı. Bakkal, kasap ve manavlarda maskesiz ve maskesini düzgün takmamış müşterilerin içeri alınmaması istendi.

15 Mayıs 2020 Cuma 13:14
2015 Okunma
MASKEYİ DOĞRU KULLANMAYANLAR MARKETLERE ALINMAYACAK

Bakanlık, şantiyelerde, madenlerde, minibüslerde, pazar yerlerinde, bakkallarda, büfe, kantin ile bayilerde, kasaplarda, manav, kuruyemişçi, balıkçılar ile diğer gıda satış yerlerinde, konfeksiyon, giyim mağazaları ile tuhafiyelerde, kuyumcu, bijuteri, saatçi ile optikçi esnaflarında, terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri ile kuru temizlemecilerde, kitap ile kırtasiye mağazalarında ve oyuncak mağazalarında alınması gereken önlemleri açıkladı.

BAKKAL, KASAP VE MANAV

Buna göre, bakkal, kasap ve manavlara maskesiz olan ve maskeyi uygun kullanmayan müşterilerin alınmaması istendi. Madenlerde, zorunlu haller dışında görevli olmayan kişilerin çalışma alanlarına alınmaması gerektiği bildirildi. Şantiyelerde, kişisel temizlik ve çevre temizliğine dikkat edilip, tedbirlere uyulması gerektiği kaydedildi.

TEMASSIZA TEŞVİK 

Yine pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması, büfe, kantin ve bayilerde müşterilerin temassız ödeme yapmasının teşvik edilmesi, kasap, manav, kuru yemişçi, balıkçı ve diğer satış yerlerinin her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmesi istendi.

TEK KİŞİ GİRİLMELİ

Ayrıca ayakkabı ve çanta satışı yapılan iş yerlerine misafir alınmaması, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerin düzenlenmesi, havalandırılması, temizlenmesi, kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçilerde cihaz yüzeylerinin yüzde 70’lik alkolle silinmesi, minibüslerde genel iç temizliğinin gün sonunda su ve deterjan ile yapılması; terzi, ayakkabı ve kuru temizlemecilerde müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri istenmesi gerektiği belirtildi. Yine kitap ve kırtasiye ile oyuncak mağazalarının kapı ve pencerelerinin açılarak sık havalandırılması istendi.

SOSYAL MESAFE

Şantiyeler ve madenler gibi kalabalık işletmelerde alınacak önlemlerden bazıları ise şöyle:

* Sosyal mesafe kuralının servisler, çalışma yerleri, yemekhane, soyunma alanları, tuvalet ile duşlar ve yatakhanelerde de korunması.

* İş yerinde alınacak çevre temizlik önlemlerinin takip edilmesi.

* Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması.

* Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemelerin yapılması.

* Bulaş riskini artırabilecek parmak izi okutulması gibi sistemlerin geçici süreyle kullanılmaması, mümkünse temassız sistemlerin kullanılması.

* Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılmanın önlenmesi.

* Çalışanların iş yerine girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi.

* Çalışma ortamında risk değerlendirmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi.

* Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması ve çalışanlar arasında sosyal mesafenin sağlanması için planlama yapılması, mümkün olması halinde dönüşümlü ya da uzaktan çalışma gibi yöntemlerin tercih edilmesi.

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