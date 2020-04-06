Maskeler parayla satılamayacak

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz vardır.
- Türkiye'nin her ilinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturduk ve bunlar valiliklerimizi kontrolü altındadır.
- Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de havaalanı kısmını 45 gün içerisinde 1000'er yataklı hastane olarak tesis edeceğiz.
- İstihdamın sürmesi için üretime ara veren veya azaltan işyerlerimizdeki çalışanların ücretlerinin, asgari ücreti geçmemek süretiyle 3'te 2'sini ödüyoruz.
- Valilik ve kaymakamlıklarımıza telefonla ya da e-devlet üzerinden başvurmaları halinde yoksul vatandaşlarımıza da her türlü destek verilecektir.
- Kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.
- Kapsamlı bir yasa teklifini grubumuz tarafından yarın TBMM Genel Kuruluna sunacağız.
- Gıda, tarım, orman ve hayvancılık ile sağlık ve sosyal politikalar kurulu oluşturuyoruz.
- Asıl olanın yeterli üretim ve adil dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.
- Üretimi mutlaka sürdürmeliyiz, çalışabilen her fabrikamız devam edecektir.
- 2023 hedeflerimizin önündeki engeller adeta birer birer ortadan kalkıyor.
- Evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi daha çok çalışarak kullanacağız.
Son Güncelleme: 07.04.2020 00:28