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''Maske Kimsin Sen?'' genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan ve FOX TV'de yayınlanan ve bir süredir tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' adlı programa ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Güncel 29.01.2022, 09:13 29.01.2022, 09:20
''Maske Kimsin Sen?'' genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı.  Genelgede, sözgelimi program tarif edilerek, ilgili kuruluşlara anayasa ile kanunlardan kaynaklanan müeyyidelerin uygulanması talimatı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, ‘Basın ve Yayın Faaliyetleri’ ile ilgili genelgede isim verilmeden bazı TV programları için ‘gereğinin yapılması’ istendi. Genelgede yer alan ‘Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlar' gibi ifadeler son günlerde tartışma konusu olan ve RTÜK'ün de inceleme başlattığı Maske Kimsin Sen isimli yarışma programını akıllara getirdi.

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede yer alan ifadelere göre, toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve özellikle yabancı uyarlaması şeklinde ekrana gelen televizyon programları toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı belirtildi.

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, Dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zarar etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almak elzem hale geldiği vurgulandı. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip Türkiye’yi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ve tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

 Aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla mücadele edilmesi hususu, uluslararası düzenlemelerle de çözüm üretilmeye çalışılan ciddi bir konu haline geldiği aktarılan genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Ailenin korunması ve çocuk hakları’ başlıklı 41 inci maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlamış, ‘Gençliğin korunması’ başlıklı 58 inci maddesi ise gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını düzenlemiştir. Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminat olan çocuk ve gençlerimizin, sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlı katılması gerekmektedir.”

“Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak.”

Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerikten uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı vurgulanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

“Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek. Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinde sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek.

Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilen önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır. Bu itibarla milli ve manevi değerlerimizi uymayan yazılı, sözlü görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumu, çocukları ve gençleri hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayınlamanın önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibini ve gereğini yapılmasını önemle rica ederim.”

MASKE KİMSİN SEN PROGRAMI TARTIŞMA YARATMIŞTI

FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli yarışma, pagan sembollerine yer verildiği öne sürülerek tartışma konusu olmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.

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