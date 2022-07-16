Masalsı Bir Tatil İçin Çek Cumhuriyeti’nde Gezilecek Yerler

1-Prag

Avrupa’nın sevimli ülkesi Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag, turistlere bambaşka bir tatil deneyimi yaşatmaktadır. Gotik ve Barok mimarisiyle inşa edilen tarihi yapıları, şehrin otantik bir görünüme sahip olmasında etkili olmakta böylelikle Prag, Çek Cumhuriyeti gezilecek yerler listesinin ilk sırasında yer almaktadır. Ayrıca Prag Avrupa’nın en eski kentlerinden biridir. Orta Çağ’dan günümüze ulaşan yapıların arasında keyifli gezilerin yanı sıra romantik anlara tanıklık eden Prag’ın en turistik yeri 14. yüzyılda inşa edilen Karlův Köprüsü’dür. Bunun yanı sıra Prag’ın merkezinde yer alan ve Eski Kent Meydanı adıyla da bilinen Staroměstské Náměstí de gezip görülmesi gereken yerlerden biridir. Prag Kalesi, Aziz Vitus Katedrali, Vaclav Meydanı ve Dans Eden Ev, Prag’ın öne çıkan turistik destinasyonlarındandır.

2-Plzen

Plzen, Çek Cumhuriyeti’nin en büyük şehirlerinden biridir. Bohemya’nın güneybatısında konumlanan şehir, bira fabrikaları ile ünlüdür. Etkileyici mimari yapılarıyla bir bütünlük oluşturan Plzen’de St Bartholomew Katedrali mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır. Bunun yanı sıra Büyük Sinagog, Dino Park ve Batı Bohemya Müzesi, şehrin tarihini ve güzelliklerini yansıtan destinasyonlarındadır.

3-Litomysl

Litomysl, Çek Cumhuriyeti’nin Pardubice bölgesinde yer almaktadır. Küçük bir nüfusa sahip olan bu kent, ülkenin en eski yerleşim yerlerindendir. Litomysl Kalesi, şehrin simge yapılarından biridir. Şehrin tarihine tanıklık etmek isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gerektiği bir başka destinasyon ise Litomysl Müzesi’dir. Portmoneum ve Manastır Bahçeleri, bölgenin gezilecek yerleri arasında sıralanmaktadır.

4-Ostrava

Ülkenin en büyük üçüncü şehri olarak kabul edilen Ostrava, kalabalık nüfusu ile dikkat çekmektedir. Tarihi ve kültürel açıdan zengin detaylara sahip olan şehrin öne çıkan yapıları arasında Divine Saviour Katedrali, Ostrava Hayvanat Bahçesi ve Landek Parkı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Ostrava’daki Minyatür Dünyası ve Modern Sanat Galerisi de ziyaretçilerine keyifli anlar sunan yerlerdendir.

5-Brno

Brno, Çek Cumhuriyeti gezileri sırasında mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehirlerdendir. Tarihi yapılarıyla öne çıkan Brno’da gezilecek yerler arasında Aziz Peter ve Paul Kilisesi, Moravian Karst, Tugendhat Villa ve Dietrichstein Sarayı bulunmaktadır. Yeşil ağaçlarla çevrili Veveri Kalesi de görülmeye değer mimari detaylarıyla şehrin öne çıkan destinasyonlarından biri olarak kabul edilmektedir.

6-Jeseniky

Olomouc şehrine bağlı küçük bir kasaba olan Jeseniky, doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Genellikle kış sporlarına uygun yapısıyla ziyaretçilerine birbirinden farklı deneyimler sunmaktadır. Dağları, tepeleri ve geniş ormanlık alanlarıyla doğa gezilerinin vazgeçilmez duraklarından biri olan kasabada tarihi gezilerde Jeseniky Etnografya Müzesi mutlaka ziyaret edilmelidir.