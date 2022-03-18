Mart ayında kar tatili yapmak isteyenlere en güzel alternatifler..

Takvimlere göre bahar gelse de kış bu yıl gitmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta kara doyduğumuzu düşünürken bu hafta sonu için de çoğu bölgede kar bekleniyor. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun, hafta sonunu daha keyifli geçirmek isteyenler için en güzel kış rotalarını derledi.

Karda şiir gibi bir rota: Abant

Sadece kışın değil baharın da en güzel rotalarından Abant, hafta sonu kaçamakları için de ideal bir seçenek. Muhteşem manzaralar eşliğinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekmek ruha da iyi geliyor. Abant Gölü’nün yanı sıra Bolu’nun hemen yukarısındaki Gölcük Gölü de keşfedilmeye değer. Kar manzaraları eşliğinde termal suların şifasından yararlanmak isteyenler için de Akkaya görülmesi gereken yerler arasında.

Kartepe’de kar keyfi

İstanbul’a en yakın kayak bölgesi Kartepe hafta sonunda gidilebilecek rotalardan biri. Kaymak isteyenler için hafta sonları biraz kalabalık olsa da kar keyfini çıkartmak için pek çok tesiste aktiviteler mevcut. Konaklama tesislerinde kızak ve kayak ekipmanları için kiralama olanağı da bulunuyor. Kartepe’ye çıkmadan güne Maşukiye’de keyifli bir kahvaltı ile başlamak ise rotanın en lezzetli yanlarından sadece biri.

Kışın ayrı güzel: Ağva

Ağva’da kış keyfi bir başka güzel. Genelde bahar ve yaz aylarında tercih edilen Ağva kış koşullarında şömine kenarında huzurlu bir ortamda kafa dinlemek için ideal bir yer. Hava çok rüzgârlı değilse Şile sahilinde yürüyüş yapıp çarşısında küçük dükkânları keşfetmek meditasyon gibi gelebilir. Ağva’da görülmesi gereken yerlerden biri de Kilimli Koyu. Ağva’da kışın konaklanabilecek pek çok manzaralı otel bulunuyor.

Bursa’da kış başkadır

Bursa ve kar denince akla ilk olarak Uludağ gelse de Bursa’da pek çok yer keşfedilmeyi bekliyor. Sokaklarında dolaşması oldukça keyif veren Gölyazı’da tekne turu yapmak da mümkün. Bursa’da ayrıca Cumalıkızık, Misi Köyü de tavsiye edilen yerler arasında.

Foça’da kayak yapmak

İzmir taraflarında hafta sonu rotası arayanlar için kendine has balıkçıları, taş mimarinin en güzel örneklerini yansıtan eski Rum yapıları ve güzel koyuyla Eski Foça’yı tercih edebilirsiniz. Mutfağıyla lezzet tutkunlarını memnun eden Foça, sakinliği ile kış aylarında da ayrı bir huzur veriyor. İzmir’de kayak yapmak isteyenlerin adresi ise Bozdağ Kayak Merkezi. Keyifli bir hafta sonu için tek ihtiyacınız İzmir uçak bileti.