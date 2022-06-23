Marmaris'te orman yangını! Bakan Soylu ve Kirişci'den açıklama

Bakan Kirişci'nin açıklaması şu şekilde;

Şu anda bile uçak yoğunluğundan dolayı bile yüksek sesle konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu çalışmalar dünden bu yana akşam 20.00'ye kadar hava araçlarıyla sürdü. Kara araçlarının yürüttüğü çalışmalar devam etti. Düne göre çok çok iyi durumdayız. Bugün sabah itibariyle artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Bu meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık. Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak.

12 uçak ve 45 helikopter ile müdahale devam ediyor. Rüzgar biraz artacak ama dün kadar olmayacak. Akşama doğru olumlu gelişmeler bekliyoruz.

AFAD'ımız da çalışmalarıyla bizim gücümüze güç katıyor. 103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda. Bunlara da çok büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Biz ormanımızın tırnaklarına zarar gelsin istemiyoruz, bir dalına zarar gelsin istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bize verdiği araç gereç desteği nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Geçen yıl Muğla'da yaklaşık 50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı.

İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak, temennimiz bugün akşama doğru daha somut gelişmeler olacağını bekliyoruz. Soğutma işlemleri tamamlanıp yangın bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Orman Genel Müdürlüğü olarak tahsisini gerçekleştirdiğimiz her türlü tahsis işlemlerini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik. Sabahleyin, dün, bugün, buralarda tatilini yapanlardan helallik istiyoruz. Onlar buraya tatil için geldiler ama yangın nedeniyle 15-20 saniyede bir hava aracımızın uçuşu nedeniyle gürültü, bundan dolayı helallik istiyoruz. Yaklaşık 3 bin hektar civarında bir alan etkilenmiş durumda.

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde;

İlk kez TSK'nın 7-10 ton su atan Chinook helikopterleri görevde. Türkiye her meselesini yönetebilecek kudrettedir. 50'nin üzerinde hava aracı görünce şimdi de gece görüşlü araçlar nerede diyor. Baskın mantığından öte, devlet adabıyla ziyaret olmalı.

Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede 'nasıl kaos oluşturabilirim' şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu sorumluluk sanki sadece hükümete ait bir sorumluluk, bunlara nasıl çelme takarız anlayışıyla, Aydın'a giderken uğrayayım, dostlar alışverişte görsün anlayışı kabul edilemez bir anlayıştır. Meselenin lojistiğinin ve diğer bütün desteklerinin nasıl sağlanacağını, aynı zamanda kamu araçlarının nasıl ortaya konulabileceğini bir program ve çerçeve içinde her şeyini yapmıştır. Gece görüşlü araçlar nerede diyor? Bir ana muhalefet partisi genel başkanı açıklama yapacaksa, devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde... Ki bu ne zaman olduysa kendisine bilgiyi vermişizdir. Tüm bilgiler kendilerine iletilmektedir. Türkiye'nin hava aracı açısından aldığı tedbirler bugün Marmaris'teki vatandaşlarımız da görmektedirler ki senkronize bir çalışma başından beri devam etmektedir ve devam edecektir. Hani geçen sene belediyelerinizden yardım topluyordunuz. Yapacağınız işin, söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek, Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur.

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterleri görevde. Gece görüşlü helikopterler normal gece uçak helikopterler gibi değildir. Bütün yükseklik alçaklıkları haritalandırma gerekir. Bu helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımları o kadar iyi hesap edilmesi gerekir ki bir başka facia ile karşı karşıya kalmayalım. Gece görüşlü helikopterler bu gece veya yarın gece uçuşlarına başlayacak. Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerindeler. Yakın zamanda kamuoyu ile paylacaşağız.

"GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE BU GECE VEYA YARIN GECE UÇUŞUNA BAŞLAYACAKTIR"

Dünden beri sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli olarak bilgi arz ediyoruz. En son geçen gece aradığımda 3.30'du. Devlet bütün ciddiyetiyle hakim. Akşener, Meclis kürsüsüne çıkıyor laf üretiyor. Gece görüşlü helikopterle ilgili, bu çok riskli bir iştir. Gece görüşlü helikopterler normal gece uçan bir helikopter gibi değildir. Gece görüşlü helikopterlerle ilgili o kadar iyi hesaplanması lazım ki başka faciayla karşı karşıya kalmayalım. Planlamalarda da temmuzun başında gece görüşlü helikopterler konusunda anlaşmaları yaptı. Türkiye her meselesini, özellikle afet, Orman Yangınları gibi vatandaşının mağdur olabileceği konuları yönetebilecek kudrettedir. 1500 şu ana kadar sorti var, devlete iftira atmak doğru değildir, yanlış bir davranıştır. Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın gece uçuşuna başlayacaktır. Bu bir planlamadır.