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Marmaray'da acil durum sirenleri çaldı!

Marmaray'da acil durum sirenleri çaldı, yolcuların treni terk etmeleri istendi. Marmaray yetkilileri sıkıntının teknik bir arızdan dolayı kaynaklandığı söyledi.

Güncel 04.07.2022, 12:00
Marmaray'da acil durum sirenleri çaldı!

Marmaray'da bugün saat 11 civarında Ayrılık Çeşmesi Durağı'nda acil durum sirenleri çalınarak yolcuların treni terk etmesi istendi. Odatv durumu Marmaray çağrı merkezine sordu. Yetkililer, teknik bir sıkıntı nedeniyle acil durum sirenlerinin çaldığını, beş dakika sonra durumun normale döndüğünü söyledi.

#marmaray
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