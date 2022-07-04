Marmaray'da acil durum sirenleri çaldı!

Marmaray'da bugün saat 11 civarında Ayrılık Çeşmesi Durağı'nda acil durum sirenleri çalınarak yolcuların treni terk etmesi istendi. Odatv durumu Marmaray çağrı merkezine sordu. Yetkililer, teknik bir sıkıntı nedeniyle acil durum sirenlerinin çaldığını, beş dakika sonra durumun normale döndüğünü söyledi.