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Marmara Denizi'nde 4.2 şiddetinde deprem!
İstanbul'da orta şiddette bir deprem hissedildi.
Güncel 24.09.2020, 16:39 25.09.2020, 09:38
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Silivri'nin 28 kilometre güneyinde ve16 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin şiddeti 4.2...
Deprem İstanbul'da paniğe sebep oldu.
İstanbul Valiliği olumsuz bir durum bilgisinin paylaşılmadığını bildirdi.
Ayrıntılar gelecek.
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