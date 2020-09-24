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Marmara Denizi'nde 4.2 şiddetinde deprem!

İstanbul'da orta şiddette bir deprem hissedildi.

Güncel 24.09.2020, 16:39 25.09.2020, 09:38
2036
Marmara Denizi'nde 4.2 şiddetinde deprem!

Silivri'nin 28 kilometre güneyinde ve16 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin şiddeti 4.2...

Deprem İstanbul'da paniğe sebep oldu.

İstanbul Valiliği olumsuz bir durum bilgisinin paylaşılmadığını bildirdi.

Ayrıntılar gelecek.

#fay hattı #depremin şiddeti
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