Marmara Denizinde 3.0 şiddetinde deprem.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi Güzelköy açıkları Tekirdağ olan deprem saat 22.46’da gerçekleşti. 12.5 kilometre derinlikte olan deprem 3.0 şiddetinde ölçüldü.