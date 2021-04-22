Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne 23 Nisan Sokağa çıkma kısıtlaması" konulu genelge gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosundaki vaka sayısının 60 bini aşması nedeniyle 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 23,24 ve 25 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak. Son Dakika Haberleri - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 23-24-25 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kararı | Video 22 Nisan Perşembe günü ise BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri 10:00-18:00 olacak.

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek

BİM hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor. BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor. A101 ÇALIŞMA SAATLERİ A101 hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor. A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor. MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ Migros hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor. Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor. ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ ŞOK hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor. ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.