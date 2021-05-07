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Marketlerde yeni dönem! Bu ürünlerin satışı yasaklandı

Tam kapanma sürecinde yeni dönem başladı. Bugünden itibaren marketlerde sadece temel ihtiyaç ürünleri satılacak. Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

Güncel 07.05.2021, 13:27
Marketlerde yeni dönem! Bu ürünlerin satışı yasaklandı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre marketlerde tüm yiyecek ve temizlik maddeleri satılabilecek. Bunların dışında da hayvan maması ve parfüm ile makyaj ürünleri dışında kozmetik satışı yapılabilecek.

Daha önce satışına kısıtlama getirilen alkollü ürünlerin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı yapılmayacak.

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