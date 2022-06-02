Marketlerde yağmaya karşı eğitimlere başlandı!

Dünya Gazetesi'nden Yener Karadeniz'in haberine göre, güvenlik önlemlerini artıran perakende noktaları, çalışanlarına verdiği eğitimleri de hızlandırdı. Alınan bilgilere göre marketlerin çalışanlarına tanımladığı eğitimlere son olarak yağma da eklendi. Ancak sektör temsilcileri hiçbir perakende noktasında yağmaya sebep olacak bir ortamın bulunmadığını, böyle bir eğilimin olmadığını vurguladı.

EĞİTİMLER ONLİNE OLARAK VERİLDİ

Binlerce şubesi olan bir market zinciri de, geçtiğimiz ay mağaza müdürlerine küçük bir ihtimal de olsa yağmaya karşı eğitim vermiş. Söz konusu eğitimi alan bir marketin müdürü, gelişmeyi şöyle aktardı: “Son aylarda özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artışın süreceği öngörüsü ile eğitimler artırılmıştı. Bu eğitimlere yağma da eklendi. Online olarak verilen eğitimler mağaza müdürlerine tanımlandı. Birkaç slayttan oluşan eğitimlerde yağma şüphesi karşısında yapılması gerekenler anlatıldı.” Peki böyle bir durumda market çalışanları nasıl bir önlem alacak? Aynı market görevlisi, eğitime göre çalışanların sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde şüpheli vatandaşları yakın takibe alacaklarını ve bir anlamda psikolojik baskı kurarak yağmadan vazgeçirmeye yönelik hareketlerde bulunacaklarını söyledi.

ZORUNLU TUTULDU

Bilindiği üzere salgın öncesinde yüz yüze yapılan eğitimler salgın döneminde online olarak çalışanların hesaplarına tanımlanıyor. Söz konusu eğitim de zorunlu olan eğitimler arasında yer alıyor ve birkaç dakikalık 2-3 slayttan oluşan bir eğitim olarak tarif ediliyor. Söz konusu şüphe nedeni ile birçok ürüne son aylarda alarm takıldığı da çokça rastlanan bir durum. Birçok mağazada hırsızlık vakasının yol açtığı gelir kaybı yüzde 10'lara yaklaşmış durumda. Market çalışanı bunun tazmini noktasında ise bir yere kadar marketlerin karlarından feragat ederek bunu tolere ettiğini, bir noktadan sonra ise market çalışanlarının primlerinden düşüldüğünü aktardı.