Marketler ne zaman açık? 4 gün sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, bugün saat kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu ve marketlerin çalışma durumu ile ilgili de bilgi verdi. Sokağa çıkma yasağında vatandaşlar marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki bugün marketler saat kaça kadar açık, sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Genelgede marketlerin çalışma durumu ile ilgili şu ifadeler yer aldı;

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav ve kasaplar;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

a.3- Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlerin çalışma durumu ile ilgili şu bilgileri verdi;

" 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz."